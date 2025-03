PRF apreende madeira ilegal, identifica adulteração e intercepta drogas com caminhoneiro em Primavera do Leste-MT Na manhã de hoje (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou diversas apreensões e flagrantes durante fiscalização na BR-070,... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 18h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h28 ) twitter

Na manhã de hoje (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou diversas apreensões e flagrantes durante fiscalização na BR-070, km 287, em Primavera do Leste-MT. Durante a abordagem de um conjunto de veículos de carga, os policiais constataram o transporte de 70,21 m³ de madeira sem a devida documentação florestal. Na fiscalização do veículo, foi identificada a adulteração do sistema de escapamento, que desviava os gases poluentes diretamente para o meio ambiente, sem passar pelo catalisador. Além disso, foram encontrados comprimidos de anfetamina e vestígios de cocaína na cabine do caminhão. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT, onde responderá pelos crimes de transporte ilegal de madeira, crime ambiental e porte de drogas para consumo. A PRF intensifica a fiscalização nas rodovias federais para combater crimes ambientais e o tráfico de drogas. Denuncie atividades suspeitas pelo telefone 191. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Esperidião Amin critica portaria que limita pesca da tainha em Santa Catarina

