PRF apreende mais de 100 kg de drogas e munições em Rondonópolis/MT Durante uma fiscalização, em Rondonópolis (MT), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 100 kg de drogas e diversas munições... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 21h06 )

Durante uma fiscalização, em Rondonópolis (MT), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 100 kg de drogas e diversas munições de arma de fogo. A abordagem, realizada por volta das 10h00, desta segunda-feira (10/02), ocorreu após análise de risco e suspeita de tráfico de drogas em um veículo de carga marca Volvo. O motorista, ao ser questionado sobre a viagem, apresentou conversa desconexa e informações contraditórias, o que levou a equipe a aprofundar a fiscalização com o apoio do cão farejador K9 Zion. O cão indicou a presença de entorpecentes no tanque de combustível do veículo, onde foram encontrados 14 tabletes de cloridrato de cocaína (15,3 kg), 5 tabletes de skunk (5,5 kg) e 85 tabletes de pasta base de cocaína (91,95 kg), totalizando mais de 100 kg de drogas. Para mais detalhes sobre essa apreensão significativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá convoca 147 candidatos aprovados para diversos cargos e regionais

