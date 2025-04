PRF apreende mais de 2 mil artefatos explosivos em Guarantã do Norte-MT Na noite deste sábado (12), durante uma fiscalização no km 1089 da BR-163, em Guarantã do Norte-MT, a Polícia Rodoviária Federal (... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 14h27 (Atualizado em 14/04/2025 - 14h27 ) twitter

Na noite deste sábado (12), durante uma fiscalização no km 1089 da BR-163, em Guarantã do Norte-MT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 2.760 artefatos explosivos. A equipe abordou uma caminhonete Toyota Hilux e, durante a verificação do veículo, encontrou dezenas de sacos contendo bastões de emulsão encartuchada, um tipo de explosivo de uso restrito. O condutor do veículo não possuía autorização legal para o transporte do material, configurando, em tese, o crime previsto no Art. 16, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O veículo e os explosivos foram encaminhados à Polícia Civil de Guarantã do Norte-MT para os procedimentos legais cabíveis. A PRF ressalta a importância da fiscalização nas rodovias federais para coibir o transporte ilegal de materiais perigosos e controlados, garantindo a segurança de todos os usuários das vias. Saiba mais sobre essa apreensão impressionante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil busca envolvidos em tentativa de homicídio de família em Rondonópolis

