PRF apreende mais de 200 kg de pasta base de cocaína em Barra do Garças/MT

Na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 8h20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 200 quilos de pasta base de cocaína transportados em compartimento oculto de um caminhão boiadeiro, durante fiscalização na BR-070, em Barra do Garças/MT. A equipe abordou um caminhão M. Benz, de cor azul, durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF no km 17 da rodovia. O veículo era ocupado por dois homens, ambos com registros criminais anteriores — um por porte ilegal de arma de fogo e o outro por contrabando.

