PRF apreende mais de 30 kg de pasta base de cocaína em fiscalização na BR-364, em Cuiabá-MT

Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h26 )

Durante fiscalização no km 387 da BR-364, em Cuiabá-MT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 33,5 kg de substância análoga à pasta base de cocaína que estavam escondidos em malas com compartimentos ocultos. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (07), como parte das atividades da Operação de Segurança Viária (ONSV 2025). Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa apreensão e as ações da PRF no combate ao tráfico de drogas. Leia Mais em Momento MT: PRF e GEFRON recuperam veículo em Pontes e Lacerda – MT

