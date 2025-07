PRF apreende mais de 30 mil produtos sem nota fiscal em ônibus com destino ao Pará Na madrugada do dia 09 de julho, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização em frente a Unidade Operacional de... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h57 ) twitter

Na madrugada do dia 09 de julho, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização em frente a Unidade Operacional de Barra do Garças/MT, na BR-070, quando abordou um ônibus de linha que fazia o trajeto Cuiabá-MT x Vila Rica-MT. Durante a fiscalização, dois passageiros relataram que haviam embarcado em Cuiabá com destino final no estado do Pará, transportando mercadorias adquiridas em São Paulo/SP. Os volumes, localizados no bagageiro do ônibus, ocupavam grande parte do compartimento e somavam aproximadamente 30 mil produtos, todos sem documentação fiscal. Diante da irregularidade, os passageiros e a carga foram encaminhados à SEFAZ/MT para os procedimentos cabíveis. No local, foram contabilizados:

