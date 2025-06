PRF apreende mais de 37 kg de drogas na BR-163, em Sinop/MT

Em Sinop/MT, durante uma abordagem no km 845 da BR-163, na noite desta terça-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 37 kg de drogas. Os policiais realizavam fiscalização com foco no enfrentamento à criminalidade quando abordaram uma caminhonete Fiat/Strada, ocupada por dois homens. Durante a entrevista, a equipe percebeu um forte odor característico de entorpecentes vindo do interior do veículo, o que motivou uma busca minuciosa.

