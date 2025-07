Momento MT |Do R7

PRF apreende mais de 41 kg de maconha em Barra do Garças/MT Barra do Garças/MT – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta terça-feira (1º de julho), 41,35 kg de substâncias...

Barra do Garças/MT – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta terça-feira (1º de julho), 41,35 kg de substâncias análogas à maconha e prendeu um casal por tráfico de drogas. A ação ocorreu durante fiscalização no km 17 da BR-070, em Barra do Garças/MT.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da apreensão no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: