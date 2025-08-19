PRF apreende mais de 45 kg de pasta base de cocaína em Alto Garças (MT) Na madrugada desta terça-feira (19), por volta das 5h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um conjunto veicular durante fiscalização... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h38 ) twitter

Na madrugada desta terça-feira (19), por volta das 5h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um conjunto veicular durante fiscalização no km 40 da BR-364, no município de Alto Garças (MT). Durante a entrevista, o condutor não soube informar com precisão a origem da carga de óleo que transportava. Ao realizar a inspeção detalhada na cabine do veículo, os policiais localizaram uma mochila preta no compartimento de ferramentas contendo barras de substância análoga à pasta base de cocaína. Uma segunda mochila, com o mesmo tipo de material, foi encontrada embaixo da cama, na cabine. O condutor relatou que havia recebido as mochilas em um posto situado antes de Rondonópolis (MT) e que as entregaria em Rio Verde (GO), mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro pelo transporte. Ao todo, foram apreendidos 44 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 45,24 kg. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para os procedimentos legais. Saiba mais sobre essa apreensão impressionante e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet

