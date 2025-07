PRF apreende mais de 460 tabletes de drogas na BR-364-MT No dia 23 de julho de 2025, por volta das 9h30min, durante fiscalização na BR-364, km 887, em Campo Novo do Parecis/MT, uma equipe... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h38 ) twitter

No dia 23 de julho de 2025, por volta das 9h30min, durante fiscalização na BR-364, km 887, em Campo Novo do Parecis/MT, uma equipe da PRF abordou um caminhão-tanque que estava parado no acostamento. Durante a inspeção detalhada, foram encontrados fardos de drogas escondidos no interior do tanque. No local, um homem de 33 anos, foi encontrado e confessou que transportava a droga de Itanorte/MT para São Paulo, onde receberia uma quantia em dinheiro. A operação resultou na apreensão de 454 tabletes de Cocaína e 10 tabletes de Skunk. O condutor do veículo foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Saiba mais sobre essa operação impressionante e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ferrovia do Arco Norte terá 933 km, 65 pontes e evitará área indígena

