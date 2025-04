PRF apreende mais de 6 kg de drogas em ônibus interestadual na BR-070, em Barra do Garças/MT Na manhã da última segunda-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 6 kg de entorpecentes durante fiscalização no... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 13h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h41 ) twitter

Na manhã da última segunda-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 6 kg de entorpecentes durante fiscalização no km 17 da BR-070. A ação ocorreu por volta das 10h e resultou na prisão de uma passageira por tráfico de drogas. Durante abordagem a um ônibus interestadual que fazia a linha Guarantã do Norte/MT – Goiânia/GO, os policiais identificaram uma mala com peso excessivo. A bagagem pertencia a uma passageira que havia embarcado em Peixoto de Azevedo/MT com destino a Belém/PA. Ao ser convidada a acompanhar a fiscalização, a mulher se mostrou surpresa com o conteúdo da mala, alegando desconhecimento sobre os itens transportados. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão! Leia Mais em Momento MT: Liberação de cruzamento da Avenida do CPA é reprogramada para esta quarta-feira (30)

