PRF apreende mais de 60 kg de skunk e prende traficante em Rondonópolis/MT Rondonópolis/MT, 08 de fevereiro de 2024 – Durante uma fiscalização na BR-364, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rondonópolis/MT, 08 de fevereiro de 2024 – Durante uma fiscalização na BR-364, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas e prendeu um traficante. Por volta das 13h, no km 211, foi abordado um veículo Renault/Duster conduzido por um homem de 46 anos. Com o apoio do cão farejador K9 Zion, foram encontrados 60 volumes de skunk, totalizando 62,4 kg da droga, escondidos em um compartimento oculto no porta-malas do veículo. O condutor confessou que pegou o carro em São Paulo e o levaria de volta após buscar a droga em Porto Velho/RO, afirmando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte. Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária Civil em Rondonópolis, juntamente com o veículo e a droga. Para mais detalhes sobre essa operação da PRF, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara de Cuiabá recebe projeto de lei para extinção da Arsec

PM prende faccionados que invadiram fazenda para furtar eletrodomésticos e animais

Desenvolvimento econômico em MT é impulsionado com liberação de R$ 18,5 bilhões pelo FCO