PRF apreende módulos veiculares de origem suspeita na BR-364, em Rondonópolis/MT

Na tarde do dia 10 de maio, por volta das 16h, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cinco módulos veiculares de origem suspeita durante fiscalização no km 211 da BR-364, no município de Rondonópolis/MT. A abordagem ocorreu a um veículo que realizava transporte de passageiros entre Cuiabá e Rondonópolis. Durante a fiscalização, os policiais desconfiaram da versão apresentada por uma das passageiras. A jovem de 27 anos, informou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 para transportar os equipamentos de Cuiabá até Rondonópolis, a pedido de um terceiro com quem havia se comunicado por aplicativo de mensagens.

