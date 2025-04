Momento MT |Do R7

PRF apreende munições e identifica transporte irregular de combustível na BR-174B, em Pontes e Lacerda-MT Na noite desta segunda-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Pontes e...

Na noite desta segunda-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Pontes e Lacerda, realizou apreensão de munições e identificou transporte irregular de combustível durante fiscalização na BR-174B. A equipe realizava patrulhamento quando visualizou um veículo com as lanternas traseiras apagadas, situação que representava risco à segurança viária. Diante disso, foi iniciado o acompanhamento tático.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: