PRF apreende pasta base e maconha escondidas em eletrodomésticos em ônibus na BR-364 Na tarde de hoje (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pasta base de cocaína e maconha escondidas em eletrodomésticos... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 20h26 )

Na tarde de hoje (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pasta base de cocaína e maconha escondidas em eletrodomésticos dentro de um ônibus na BR-364, km 387. A ação ocorreu durante fiscalização com cães farejadores. Ao verificar o bagageiro de ônibus, os cães Anubis e Lady indicaram a presença de drogas em duas caixas grandes. Ao abrir as caixas, os policiais encontraram um fogão e um tanque de lavar roupas com peso incomum. Após busca minuciosa, foram localizados 10 tabletes de pasta base de cocaína no tanque de lavar roupas e 30 tabletes de maconha no fogão. O passageiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A PRF utiliza cães farejadores para combater o tráfico de drogas nas rodovias federais. Denuncie atividades suspeitas pelo telefone 191. Saiba mais sobre essa apreensão impressionante e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende e autua mulher por atendimentos oftalmológicos irregulares em Comodoro

