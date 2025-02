PRF apreende quase 30 Kg de Skunk em Rondonópolis/MT

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma apreensão de drogas na BR-364, em Rondonópolis/MT, no dia 17 de fevereiro de 2025. Durante uma ação de combate ao crime, os policiais abordaram um veículo Fiat/Idea e, após fiscalização com o auxílio do cão farejador K9 Zion, encontraram 29,3 kg de skunk escondidos em um compartimento oculto no painel do veículo.

