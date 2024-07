PRF apreende "Rebites" e alerta para perigos nas estradas

Na madrugada do dia 3 de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Comodoro/MT abordou um veículo de carga conduzido por um homem de 36 anos. Durante a fiscalização, ao analisar o tacógrafo do veículo, os policiais constataram que o registro estava em desacordo com as exigências de descanso legal previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

