PRF apreende skunk escondido em lavadora de pressão em ônibus em Rondonópolis-MT
Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 12h12 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h12 )

Na tarde desta segunda-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3,14 kg de skunk escondidos em uma lavadora de pressão dentro de um ônibus na BR-364, km 211, em Rondonópolis-MT. Durante fiscalização em um ônibus, o cão de detecção de entorpecentes K9 Zion indicou a presença de droga em uma das caixas no compartimento de carga. Ao verificar a caixa, os policiais encontraram uma lavadora de pressão sem motor, dentro da qual estavam escondidos três tabletes de substância análoga à skunk. A encomenda tinha como origem Rio Branco-AC e destino Brasília-DF. A droga foi apreendida e encaminhada para a Polícia Civil de Rondonópolis-MT. A PRF utiliza cães farejadores para combater o tráfico de drogas nas rodovias federais. Denuncie atividades suspeitas pelo telefone 191. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão! Leia Mais em Momento MT: Quase 900 alunas participam da abertura do Programa Siminina em Cuiabá

