PRF combate esquema de estelionato interestadual e fraude ambiental na BR-174, em Mato Grosso

Momento MT |Do R7

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desarticulou, na última quarta-feira (22), uma dupla de criminosos interestadual especializado em estelionato e fraude ambiental, durante fiscalização no km 294 da BR-174, no município de Pontes e Lacerda-MT. A equipe abordou uma combinação de veículos formada por um Mercedes-Benz Axor 2536, de cor azul, e um semirreboque. Na verificação dos documentos, foi constatado que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de São Paulo, pelo crime de estelionato, crime este diretamente ligado à aplicação de golpes com cheques clonados.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: