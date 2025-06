PRF dá início ao FETRAN 2025 com etapa em Primavera do Leste/MT Entre os dias 9 e 13 de junho, a cidade de Primavera do Leste/MT sediou a abertura oficial do FETRAN – Festival Estudantil Temático...

Entre os dias 9 e 13 de junho, a cidade de Primavera do Leste/MT sediou a abertura oficial do FETRAN – Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito, promovido pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com a SEDUC e DETRAN/MT. Nesta primeira etapa, foram apresentados 25 espetáculos teatrais, distribuídos nas categorias Infantil, Infantojuvenil, Juvenil e Especial, com sessões realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite. As apresentações levaram ao palco reflexões sobre o comportamento no trânsito, cidadania e valorização da vida, por meio da linguagem artística e educativa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as etapas do FETRAN!

Leia Mais em Momento MT: