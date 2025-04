PRF e forças de segurança recuperam caminhonete roubada em Lucas do Rio Verde-MT Em ação integrada com o GEFRON e a Guarda Civil Municipal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete Toyota/Hilux... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h26 ) twitter

Em ação integrada com o GEFRON e a Guarda Civil Municipal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete Toyota/Hilux roubada e prendeu o condutor em Lucas do Rio Verde-MT, nesta segunda-feira (07). A ação ocorreu no km 689 da BR-163, quando a equipe da PRF abordou o veículo e constatou adulterações nos elementos de identificação. Após análise detalhada, foi confirmada a verdadeira identidade do veículo, com registro de roubo em 19/01/2025 na cidade de São Paulo. O veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde. O condutor responderá, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A PRF destaca a importância do trabalho integrado com outras forças de segurança no combate ao crime. Saiba mais sobre essa ação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Seciteci leva ciência para a 18ª edição do Ribeirinho Cidadão

