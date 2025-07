PRF e GEFRON apreendem mais de 279 kg de drogas em ação conjunta na BR-070-MT Na manhã desta quarta-feira (23), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) apreenderam... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã desta quarta-feira (23), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) apreenderam mais de 279 quilos de entorpecentes na BR-070. Um veículo Fiat Strada, de cor branca, foi abordado pelas equipes. O condutor declarou estar transportando gêneros alimentícios e demais volumes oriundos da região de São José dos Quatro Marcos-MT com destino a Várzea Grande-MT. Ao ser solicitado a apresentar a documentação fiscal da carga, o condutor informou que as notas estariam acondicionadas no interior de uma das caixas na caçamba. Diante da ausência de comprovação fiscal e considerando a origem fronteiriça da carga, foi acionada a equipe K-9 do GEFRON, cujo cão farejador sinalizou positivamente para a presença de substâncias ilícitas. A inspeção detalhada resultou na apreensão de 178 tabletes de skunk, totalizando 192,42 quilos, 29 tabletes de pasta base, somando 30,28 quilos, 48 tabletes de cloridrato, pesando 50,84 quilos, e 5 tabletes de raxixe, com 5,8 quilos. O peso total da apreensão foi de aproximadamente 279,34 quilos de drogas. O condutor do veículo foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Várzea Grande-MT. Esta ação conjunta reforça o trabalho eficaz da PRF e do GEFRON no enfrentamento ao narcotráfico, especialmente em rotas estratégicas do estado de Mato Grosso. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão! Leia Mais em Momento MT: Longa-metragem Mãe Bonifácia grava segunda fase em Sorriso com equipe local e elenco de MT e SP

PF combate crimes cibernéticos relacionados ao abuso infantojuvenil

Vereadoras de Cuiabá visitam projetos sociais de referência em Balneário Camboriú