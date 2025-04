PRF e GEFRON recuperam veículo em Pontes e Lacerda – MT Em ação conjunta com o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com queixa de... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h26 ) twitter

Em ação conjunta com o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com queixa de apropriação indébita em Pontes e Lacerda (MT). A ação ocorreu nesta terça-feira (08/04) por volta das 08h30, no km 1.0 da BR-174B, quando a equipe durante ronda se deparou com um veículo Toyota Hilux SW4, que circulava pela cidade. Ao abordar o veículo, o condutor informou que o adquiriu na cidade de Tucumã (PA), trocando por outro veículo e joias, totalizando o valor de R$ 150.000,00. Ele alegou que veio à cidade para trabalhar em um garimpo. Após consulta, constatou-se que o veículo possuía registro de apropriação indébita, registrado em Porangatu (GO) em 12/03/2025. Diante da constatação do crime, o condutor foi conduzido à Polícia Judiciária Civil, juntamente com o passageiro e o veículo, para os procedimentos cabíveis. A PRF segue atuante no combate a crimes e na recuperação de veículos roubados/furtados na região. Saiba mais sobre essa ação e seus desdobramentos consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PRF apreende mais de 30 kg de pasta base de cocaína em fiscalização na BR-364, em Cuiabá-MT

