PRF e PM apreendem 44 kg de drogas em caminhonete na BR-158 em Ribeirão Cascalheira-MT

Nesta terça-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) realizaram uma ação em conjunto na BR-158, km 323, em Ribeirão Cascalheira, e apreenderam 44 kg de drogas em uma caminhonete D20. Os ocupantes do veículo, um homem de 40 anos e outro de 45 anos, vinham da cidade de Cáceres. Durante as buscas, foram encontrados, escondidos dentro de um cilindro de oxigênio e de uma máquina de solda, que estavam na carroceria do veículo, 22 tabletes de pasta base de cocaína e 22 tabletes de maconha, totalizando 44 kg de entorpecentes (22 kg de cada).

