PRF e PMMT apreendem 309 pneus contrabandeados em Alto Araguaia -MT

Na tarde desta quinta-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), por meio da Força Tática do CR4, apreenderam 309 pneus de veículos de carga que entraram ilegalmente no país. A ação ocorreu em Alto Araguaia e resultou na apreensão de duas combinações de veículos de carga (CVCs) com cerca de 25 metros de comprimento cada.

