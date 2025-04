Momento MT |Do R7

PRF e PMMT apreendem mais de 240 tabletes de cocaína na BR-070, em General Carneiro-MT A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), apreendeu, nesta segunda-feira (07...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), apreendeu, nesta segunda-feira (07), 244 tabletes de substância análoga à cloridrato e pasta base de cocaína. A abordagem ocorreu no km 70 da BR-070, no município de General Carneiro-MT.

