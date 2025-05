PRF e Polícia Civil recuperam no interior de Mato Grosso escavadeiras furtadas no Rio de Janeiro Em ação conjunta realizada no dia 8 de maio, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Judiciária Civil (PJC/MT) localizaram...

Em ação conjunta realizada no dia 8 de maio, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Judiciária Civil (PJC/MT) localizaram duas escavadeiras hidráulicas, produto de apropriação indébita registrada no estado do Rio de Janeiro. As máquinas, estavam escondidas em propriedades na zona rural de Pontes e Lacerda/MT.

Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: