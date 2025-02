PRF e Receita Federal apreendem meia tonelada de agrotóxicos ilegais em Lucas do Rio Verde/MT Em uma ação coordenada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal do Brasil apreenderam 500 kg de agrotóxicos de origem...

Em uma ação coordenada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal do Brasil apreenderam 500 kg de agrotóxicos de origem estrangeira com entrada irregular no país. A apreensão ocorreu na BR-163, no perímetro urbano do município.

Saiba mais sobre essa importante operação e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: