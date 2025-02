PRF e ROTAM recuperam veículo furtado e prendem suspeito em Várzea Grande/MT

Momento MT |Do R7

Na manhã do domingo, (26/01), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da ROTAM da Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT) atuaram em conjunto para recuperar um veículo furtado na noite da última sexta-feira, em Cuiabá. A abordagem ocorreu no km 527 da BR-070, em Várzea Grande/MT, e resultou na prisão de um suspeito.

