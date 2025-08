PRF em Sorriso (MT) retira de circulação ônibus clandestino e recupera caminhonete furtada em ações distintas

No dia 29 de julho de 2025, os policiais interceptaram um ônibus que realizava transporte interestadual de passageiros de forma clandestina. O veículo, que seguia de Sinop (MT) para Pedreiras (MA) com 35 pessoas a bordo, não possuía autorização para o serviço remunerado, apresentava pneus traseiros carecas, tacógrafo inoperante e apenas um dos dois condutores tinha habilitação para dirigir. Diante dos riscos, o veículo foi autuado e removido ao pátio, sendo os passageiros conduzidos com segurança até a rodoviária do município.

