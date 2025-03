PRF encontra munições em veículo abandonado na BR-163 em Cláudia-MT

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 30 munições de calibre 12 em um veículo abandonado na BR-163, km 898-897, em Cláudia-MT. O veículo, um Voyage branco com placas de São Paulo, foi encontrado com as chaves na ignição e sem ocupantes. Após contato com a concessionária da rodovia, o carro foi removido para a base da PRF em Sinop-MT.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: