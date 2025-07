PRF flagra 113 kg de Skunk em caminhão Na madrugada desta quarta-feira (30), por volta da 01h10, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 113 kg de Skunk durante... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h39 ) twitter

Na madrugada desta quarta-feira (30), por volta da 01h10, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 113 kg de Skunk durante abordagem a um caminhão no km 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT). O veículo havia carregado “aparas de papelão” no município de Cacoal (RO) e seguiria com destino a Uberlândia (MG). Durante a fiscalização, com apoio do cão farejador K9 Zion, os policiais localizaram caixas lacradas contendo entorpecentes escondidas no fundo da carroceria e também na cabine do caminhão. O condutor confessou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar a droga, mas não soube mencionar o local onde faria a entrega. A passageira, menor de idade, alegou desconhecer o ilícito. Diante dos fatos, o motorista foi preso e a passageira apreendida. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis. Saiba mais sobre essa apreensão impressionante e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Gefron apreende estudante boliviano com droga em ônibus escolar em Cáceres

