PRF flagra quase 400 veículos em excesso de velocidade em Mato Grosso No último domingo (09/02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou as ações de fiscalização de velocidade nas rodovias federais...

No último domingo (09/02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou as ações de fiscalização de velocidade nas rodovias federais de Mato Grosso. Em todo o estado, foram registradas 394 imagens de veículos trafegando acima da velocidade permitida. Dentre as infrações, mais de 200 foram flagradas somente na BR-364, em Rondonópolis, durante a manhã.

