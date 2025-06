PRF flagra transporte irregular de armas e munições na BR-364, em Jangada/MT Na noite de quarta-feira (4), por volta das 21h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu armas de fogo e munições transportadas... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite de quarta-feira (4), por volta das 21h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu armas de fogo e munições transportadas de forma irregular durante fiscalização no km 495 da BR-364, no município de Jangada/MT. A abordagem ocorreu após ordem de parada a um veículo que transitava no trecho. Durante a fiscalização, o condutor informou que havia uma arma de fogo no interior do automóvel e apresentou-se como atirador desportivo (CAC). Ao ser solicitado o Certificado de Registro e a Guia de Tráfego Especial (GTE), o condutor apresentou documentos válidos apenas para o tráfego da pistola calibre .380, com origem e destino limitados a Várzea Grande e Cuiabá. Para mais detalhes sobre essa apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara de Cuiabá aprova prorrogação do prazo da CPI dos fios abandonados

Parlamentares do BRICS querem reforma das instituições internacionais e uma governança global justa

Legisladores de países emergentes querem institucionalizar o Fórum Interparlamentar do BRICS