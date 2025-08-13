PRF, GEFRON e Força Tática apreendem drogas em veículo durante fiscalização na BR-070 Na manhã desta quarta-feira (13), uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e Força...

Na manhã desta quarta-feira (13), uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e Força Tática da Polícia Militar de Mato Grosso resultou na apreensão de drogas em Várzea Grande (MT). A operação teve início após informações de análise de risco indicarem que um Fiat Pulse, de cor cinza, transitava pela região do Trevo do Lagarto e poderia estar transportando ilícitos. O veículo foi localizado no km 524 da BR-070 e, após acompanhamento tático, foi abordado no bairro Novo Mundo.

