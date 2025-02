PRF intercepta veículo e apreende 25 tabletes de pasta base de cocaína em Várzea Grande-MT

Momento MT |Do R7

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Várzea Grande-MT apreendeu 25 tabletes de pasta base de cocaína durante uma abordagem na BR-364, km 462. A ação ocorreu na manhã de sábado (22). Os policiais abordaram um VW/Novo Fox Rock R prata onde encontraram os entorpecentes no porta mala do veículo. Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Judiciária Civil, juntamente com o veículo e a droga apreendida. A PRF segue trabalhando para combater o tráfico de drogas nas rodovias federais e garantir a segurança dos usuários.

Saiba mais sobre essa importante ação da PRF consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: