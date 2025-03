PRF lança Operação Nacional de Segurança Viária 2025 em Mato Grosso com foco em prevenção e tecnologia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início, nesta quarta-feira (19), à Operação Nacional de Segurança Viária 2025 em Mato Grosso. O lançamento ocorreu na Superintendência da PRF no estado, marcando o início de uma série de ações de fiscalizações com foco na segurança viária, que poderão ser com a integração com órgãos federais, estaduais e municipais, na busca do objetivo principal, a preservação da Vida, com a redução dos sinistros de trânsito nas rodovias federais.

