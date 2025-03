PRF-MT recebe Medalha de Mérito Eleitoral por atuação destacada nas Eleições 2024

Em sessão solene realizada nesta quinta-feira (27) no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), a Polícia Rodoviária Federal no estado foi agraciada com a Medalha de Mérito Eleitoral em reconhecimento aos serviços prestados durante as Eleições Municipais de 2024.

