PRF prende condutores por embriaguez ao volante em Mato Grosso no último fim de semana

Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h27 )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou três prisões por embriaguez ao volante em diferentes cidades de Mato Grosso no último fim de semana. Na primeira ocorrência foi em Primavera do Leste-MT, na sexta-feira (28) um caminhoneiro foi preso na BR-070, km 273, após se envolver em um acidente do tipo tombamento. O teste do bafômetro constatou o teor de 0,49 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor considerado crime de trânsito. Para mais detalhes sobre essas prisões e a importância da fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Seduc inicia entrega de materiais escolares a estudantes da Rede Estadual

