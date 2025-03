PRF prende homem com mandado de prisão em aberto na BR-174 em Comodoro-MT

Momento MT |Do R7

Na noite desta quinta-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na BR-174, km 488, em Comodoro-MT. Durante fiscalização de veículos, os policiais abordaram um VW/Gol com dois ocupantes. Após consulta, foi constatado que o motorista, possuía um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia atrasada, expedido pela 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda-MT. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Comodoro-MT. A passageira do veículo foi liberada após consulta e não constar nenhuma pendência. A PRF cumpre mandados de prisão em todo o país. Denuncie foragidos da justiça pelo telefone 191.

