PRF prende homem por receptação de módulo de caminhão furtado em Várzea Grande-MT Durante fiscalização na BR-070, em Várzea Grande-MT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por receptação na tarde desta... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante fiscalização na BR-070, em Várzea Grande-MT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por receptação na tarde desta quinta-feira (6). No decorrer da abordagem a um veículo Gm/Vectra, os policiais encontraram um módulo de caminhão com sinais de adulteração, as características do equipamento levantaram suspeitas da equipe que após consulta, foi constatado que o equipamento era proveniente de um furto ocorrido em Vilhena-RO. Além do módulo furtado, foram encontrados outros equipamentos sem procedência e notas fiscais de envio de mercadorias para diferentes estados. O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado à Polícia Judiciária Civil. A PRF alerta para a importância de verificar a procedência de peças e equipamentos automotivos. Denuncie atividades suspeitas pelo telefone 191. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Ana Hickmann surpreende Alexandre em aniversário de 11 anos: ‘Como eu te amo’

Bela Gil exibe momento de chamego com Preta Gil: ‘Coladinha na minha irmã’

Nós, mulheres, somos empreendedoras por natureza