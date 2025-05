PRF prende motociclista por embriaguez ao volante na BR-070, em Várzea Grande-MT

Momento MT |Do R7

Na tarde desta quarta-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motociclista por embriaguez ao volante durante fiscalização no km 517 da BR-070, em Várzea Grande/MT. A equipe abordou uma motocicleta Honda/CG 125 Titan de cor verde. Durante os procedimentos, o condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou o valor de 0,79 mg/L de álcool no ar expelido, configurando crime de trânsito, conforme previsto na legislação vigente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: