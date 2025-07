PRF prende motorista com 67 kg de Skunk em Alto Garças (MT)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma significativa apreensão de drogas na manhã desta quinta-feira (17) em uma operação no estado de Mato Grosso. Durante uma fiscalização no km 48 da BR-364, no município de Alto Garças, por volta das 07h40, a equipe da PRF abordou uma picape Fiat/Strada. O condutor, que estava com uniforme de uma empresa de revenda de motocicletas, apresentou versões contraditórias sobre o motivo de sua viagem.

