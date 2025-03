PRF prende mulher com 100 kg de roupas furtadas de lojas de departamento de Cuiabá em Rondonópolis-MT A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quinta-feira(13), no município de Rondonópolis-MT, uma mulher com aproximadamente...

