PRF realiza a maior apreensão de maconha do ano no estado de Mato Grosso No domingo (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de maconha do ano em Mato Grosso. A ação ocorreu no...

Momento MT|Do R7 28/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share