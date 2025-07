PRF realiza Operação “Vida Segura em Duas Rodas” em Sinop (MT)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, entre os dias 22 e 24 de julho de 2025, mais uma etapa da Operação “Vida Segura em Duas Rodas” na BR-163, no município de Sinop, em Mato Grosso. A ação, conduzida pelas equipes do Grupo de Motociclismo Policial da PRF (GMP/MT) e pelos Policiais Rodoviários Federais de Sorriso (MT), contou com o apoio essencial do Raio da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), da Guarda Municipal de Sinop e da concessionária Nova Rota do Oeste. A integração das equipes demonstrou o compromisso das instituições com a segurança no trânsito e a proteção da vida.

