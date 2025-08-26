PRF realizou Operação “Cavalo de Aço” em Rondonópolis (MT)
Entre os dias 19, 20 e 22 de agosto de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou em Rondonópolis (MT), no trecho da BR-364 (km 211 ao km 198), mais uma fase da Operação Cavalo de Aço, voltada especificamente para a fiscalização de motocicletas, público considerado mais vulnerável no trânsito.
