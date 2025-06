PRF recupera dois veículos com ocorrência de roubo em menos de 12 horas em rodovias de Mato Grosso Em menos de 12 horas, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuantes na região de Rondonópolis-MT recuperaram dois veículos com... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h37 ) twitter

Em menos de 12 horas, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuantes na região de Rondonópolis-MT recuperaram dois veículos com registro de roubo, em ocorrências distintas nos municípios de Jaciara e Rondonópolis. A primeira apreensão ocorreu por volta das 6h30, na BR-364, no município de Jaciara-MT. Durante abordagem a um veículo VW/T-Cross, os policiais constataram que o carro ostentava placas clonadas do estado de Minas Gerais-MG e possuía registro de roubo ocorrido em São Paulo, no ano de 2024. Após os procedimentos de identificação veicular, o automóvel foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Jaciara, junto com a condutora. A segunda recuperação foi registrada por volta das 17h, na mesma rodovia, já no município de Rondonópolis-MT. Uma equipe da PRF visualizou um veículo Hyundai/Creta parado no acostamento em atitude suspeita. Durante a abordagem, verificou-se que o carro circulava com placas que não correspondiam ao veículo, que possuía registro de roubo recente no município. Diante dos fatos, o veículo e os dois ocupantes foram encaminhados à Polícia Civil para os devidos procedimentos legais. As ações reforçam o compromisso da PRF no enfrentamento aos crimes patrimoniais e na recuperação de veículos subtraídos, contribuindo para a segurança da sociedade. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Aula especial de dança reúne moradores da Zona Leste na Praça da Integração

