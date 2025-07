PRF recupera motor roubado há 23 anos em Sorriso (MT) Na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 8h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma caminhonete no km 733 da BR-163,... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h38 ) twitter

Na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 8h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma caminhonete no km 733 da BR-163, em Sorriso (MT), durante uma fiscalização de trânsito. No momento da verificação, foi constatado que o veículo estava com licenciamento vencido desde 2019. O condutor informou que o atraso ocorreu após a reprovação em vistoria do DETRAN, devido à substituição do motor. Em análise minuciosa e consulta aos sistemas oficiais, os agentes descobriram que o motor instalado, apesar de apresentar características de originalidade, pertencia a outro veículo com registro de furto em Porto Alegre (RS), no ano de 2002. O veículo, o motor e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Sorriso (MT). Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Setasc realiza 3º Encontro da Comissão Intergestores Bipartite de Assistência Social

