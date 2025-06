PRF recupera veículo furtado com placas adulteradas na BR-364 em Várzea Grande-MT A Polícia Rodoviária Federal recuperou na manhã desta segunda-feira (02), um veículo com registro de furto circulando com placas clonadas...

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na manhã desta segunda-feira (02), um veículo com registro de furto circulando com placas clonadas. A abordagem ocorreu no km 343 da BR-364, durante fiscalização realizada por equipe de motociclistas da PRF (Motopol) no município de Várzea Grande.

